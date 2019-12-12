Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Чтобы законодательный статус Донбасса был законодательно гарантирован, необходимо закрепить «формулу Штайнмайера» в украинском законодательстве.Об этом постоянный представитель ОБСЕ в России Александр Лукашевич заявил на заседании постсовета ОБСЕ.

«Ожидаем также скорейшего закрепления в украинском законодательстве «формулы Ф.В.Штайнмайера» о порядке введения особого статуса в действие», – заявил Лукашевич.

Согласно минским договоренностям, Киев должен предоставить особый статус отдельным районам Донбасса. Чтобы закон вступил в силу, Киев требует вывести «незаконные формирования» с территорий юго-востока Украины. Порядок урегулирования ситуации на Украине подробно описан в «формуле Штайнмайера».