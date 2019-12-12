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 «Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи
Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

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19:51   12 Декабря 2019
Россия

В Госдуме предложили добавить в УК РФ статью за пропаганду наркотиков

В Госдуме предложили добавить в УК РФ статью за пропаганду наркотиков

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ рассматривает возможность ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что это направление уже рассматривают.

«Если профилактика не дает результатов, то, конечно, нужно применять жесткие меры наказания за пропаганду именно наркопотребления, должна быть уголовная ответственность, иначе с этим злом не побороться», – заявил Пискарев журналистам в четверг.

Глава комиссии добавил, что комитет планирует создать отдельную комиссию по препятствованию нарготорговле и один из членов комиссии – Николай Рыжак – уже начал работать в этом направлении.

Ранее комиссия во главе с Пискаревым обратилась в МВД с просьбой наказать некоторые неправительственные организации за пропаганду наркотиков.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #наркотики #общество #пискарев

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