Контр-адмирал считает, что ВМФ РФ надежен в защите, но уступает США в нападении

Член Экспертного совета «Офицеров России», контр-адмирал Владимир Дудко не согласился с оценкой мощи флотов ведущих мировых держав журнала The National Interest, где России отвели третье место после Китая и США. Как рассказал «Политике Сегодня» военный эксперт, исход морской баталии с участием авианосцев и десятков кораблей сопровождения может определить одна подводная лодка.

«Я считаю, что условное второе место, которое дали ВМФ России, это натянутая позиция. Если смотреть с точки зрения защиты страны, то наш флот обладает всеми необходимыми средствами и развивается. Любой боевой потенциал флота оценивается и его перспективами. Если рассматривать наш флот, как наступательный, который в роли агрессора мог бы осуществлять свою деятельность, то тогда эти функции меняются и в этом смысле мы можем уступать американцам», — сказал Дудко.

Первое место ВМС США издание объясняет широким географическим охватом: от Тихого океана до Африканского Рога, а также составом: флот насчитывает 288 кораблей, среди которых 10 авианосцев, 62 эсминца и 17 фрегатов.

Китай второй, считают в NI, поскольку последние четверть века проделал большой путь и теперь обладает 25-ю эсминцами, 42-я фрегатами, тремя десантными кораблями и прочим.

Российские ВМС, по версии зарубежных экспертов, многое унаследовали от СССР, однако регулярно принимают на вооружение и новую технику. Флот России насчитывает 79 крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и 52 подводные лодки.

Великобритании, которая издавна считалась владычицей морей, журнал отвел четвертое место. Королевский флот насчитывает 19 фрегатов и эсминцев, три больших корабля, семь атомных подлодок и четыре подлодки с баллистическими ракетами.

Замыкает топ-5 флот Японии со 114 кораблями. Отмечается, что Страна восходящего солнца обладает одним из лучших в мире подводных флотов, имея в своем составе 16 субмарин.