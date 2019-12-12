ВВС Чили исключили шансы найти выживших после крушения самолета

Уже нашли тела на месте крушения самолета, который следовал в Антарктиду. Об этом сообщил главнокомандующий военно-воздушными силами Чили Артуро Мерино. По его словам, наличие выживших «практически невозможно».

«Состояние найденных остатков самолета делает практически невозможным наличие выживших в этой авиакатастрофе», — сказал Артуро Мерино в ходе пресс-конференции​​​. Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules потеряли в 18.13 (0.13 по московскому времени), на борту которого находились 38 человек. Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз в Антарктиде. Imágenes de los restos de esponja y la zona donde fueron encontrados. #FACh pic.twitter.com/ovjBUKcVpa — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) 11 декабря 2019 г.