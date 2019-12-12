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19:23   12 Декабря 2019
Весь мир

ВВС Чили исключили шансы найти выживших после крушения самолета

ВВС Чили исключили шансы найти выживших после крушения самолета

Уже нашли тела на месте крушения самолета, который следовал в Антарктиду. Об этом сообщил главнокомандующий военно-воздушными силами Чили Артуро Мерино. По его словам, наличие выживших «практически невозможно».

«Состояние найденных остатков самолета делает практически невозможным наличие выживших в этой авиакатастрофе», — сказал Артуро Мерино в ходе пресс-конференции​​​.

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules потеряли в 18.13 (0.13 по московскому времени), на борту которого находились 38 человек. Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз в Антарктиде.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авиакатастрофа #общество #антарктида #чили

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