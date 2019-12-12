Посол ЮАР получила нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие»

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по странам Африки Михаил Богданов встретился с послом ЮАР в Москве Номасонто Марией Сибанда-Туси, сообщили в российском внешнеполитическим ведомстве 12 декабря.

Отмечается, что дипломат заканчивает свою работу в столице России, что и стало причиной переговоров.

«Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и ЮАР в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях», — отметили в министерстве.

Помимо этого, стороны подтвердили, что страны нацелены на более плотное сотрудничество, особенно в направлении БРИКС и Организации объединенных наций. Также посла наградили нагрудным знаком российского ведомства «За взаимодействие».