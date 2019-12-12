Департамент информации и печати МИД России счел несоответствующими действительности сообщения о работе в подконтрольных районах боевикам ЦАР некоторых экономических операторов. среди которых есть «Лобай Инвест», созданный с участием российского негосударственного капитала.

«Вынуждены в данном контексте заметить, что подобные сведения недостоверны и потому могут быть отнесены к категории политического заказа или считаться проявлением недобросовестной конкуренции», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В МИД также обратили внимание, что лицензии компании распространяются только на подконтрольные Банги территории и разработка природного сырья там еще даже не начиналась. А когда добывающая деятельность начнется, она будет полностью соответствовать законодательству ЦАР.