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В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

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21:36   12 Декабря 2019
Весь мир

МИД РФ назвал политическим заказом сообщения о работе российского оператора в ЦАР

МИД РФ назвал политическим заказом сообщения о работе российского оператора в ЦАР

Департамент информации и печати МИД России счел несоответствующими действительности сообщения о работе в подконтрольных районах боевикам ЦАР некоторых экономических операторов. среди которых есть «Лобай Инвест», созданный с участием российского негосударственного капитала.

«Вынуждены в данном контексте заметить, что подобные сведения недостоверны и потому могут быть отнесены к категории политического заказа или считаться проявлением недобросовестной конкуренции», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В МИД также обратили внимание, что лицензии компании распространяются только на подконтрольные Банги территории и разработка природного сырья там еще даже не начиналась. А когда добывающая деятельность начнется, она будет полностью соответствовать законодательству ЦАР.

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Автор: Алина Бранцевич
#цар

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