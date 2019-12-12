Минтруд защитит права жильцов психоневрологических интернатов

Министерство труда и социальной защиты предложило закрепить в правилах работы психоневрологических интернатов нормы для защиты прав и свобод проживающих в них людей. Об этом говорится в проекте приказа, который обнародовали на федеральном портале нормативных правовых актов.

Правила дополнят нормами, которые определяют задачи и функции психоневрологических интернатов, в том числе по уходу за людьми, страдающими психическими расстройствами.

Минтруд предлагает закрепить нормы, которые не ограничат права, свободу и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, имеющих психические расстройства, не допустят физическое и психологическое насилия над ними, жестокое обращение, грубое и неуважительное отношение к ним, использование лекарств в в немедицинских целях, применение мер физического стеснения и изоляции.

Предложили определить приоритет социального обслуживания в полустационарной форме и в форме предоставления услуг на дому. Также порекомендовали переименовать организации, убрав из названия слова «психоневрологический интернат». Приказ может вступить в силу с 1 января 2021 года.