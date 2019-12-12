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18:44   12 Декабря 2019
Россия

СК уличил развращавшего малолетних студента РГПУ в распространении детского порно

СК уличил развращавшего малолетних студента РГПУ в распространении детского порно

РГПУ имени Герцена, чья выпускница обвинила депутата ЗакСа Бориса Вишневского в харассменте, попал в очередной секс-скандал. В отношении одного из студентов следователи завели уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Подозреваемому студенту 19 лет. Он уже находится под стражей за развращение с помощью «Вконтакте» 12-летней девочки. Школьницу он развращал, согласно версии следствии, с июня прошлого года по март нынешнего. Задержали его в июне 2019 года на квартире в Ломоносове.

В ходе следствия выяснилось, что кроме развращения, студент также распространял в интернете порно с несовершеннолетней. 11 декабря следователи завели против него еще одно уголовное дело. Меру пресечения – заключение под стражу – менять не стали.

Ранее РГПУ имени Герцена оказался в центре скандала с домогательствами. Одна из выпускниц вуза в интервью с Nation News обвинила депутата ЗакСа Бориса Вишневского, преподававшего на кафедре политологии, в харассменте, который позже перерос в сексуальные отношения. Также жертва Вишневского уверяет, что депутат домогался и других приезжих первокурсниц.

 

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Автор: Антон Долохов
#вишневский #ргпу

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