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 Незаконность соглашений Эрдогана и Сарраджа признают даже террористы ПНС

Незаконность соглашений Эрдогана и Сарраджа признают даже террористы ПНС
19:07   12 Декабря 2019
Весь мир

Незаконность соглашений Эрдогана и Сарраджа признают даже террористы ПНС

Незаконность соглашений Эрдогана и Сарраджа признают даже террористы ПНС

Меморандум, принятый Анкарой и так называемым ПНС Ливии, нарушает международное законодательство. Это подтвердил член Президентского совета Правительства национального согласия африканской страны Али Аль-Готрани в беседе с изданием Al Arabiya.

Намеренное сокрытие деталей соглашения демонстрирует, что оно не соответствует международным нормам, а также может идти в разрез с интересами ливийского населения, уверен представитель террористического ПНС Ливии.

Так, в договоре указаны поставки турецкого вооружения боевикам Правительства национального согласия. Аль-Готрани пояснил, что это связано с операцией Ливийской национальной армии, которая близка к освобождению Триполи от ПНС. Также есть еще один пункт, касающийся террористов — здесь подробно описана переброска членов ИГ* (запрещено в России) и других группировок из сирийского Идлиба в Ливию.

Незаконность соглашений Эрдогана и Сарраджа признают даже террористы ПНС

Кроме этого, меморандум содержит сведения о разведке газа в Средиземном море. По словам члена ПНС, этот пункт нарушает морское право, игнорируя географическое положение острова Крит и ущемляя права Афин. Кроме этого, затрагиваются интересы Греции и Кипра.

Как указал Аль-Готрани, народ Ливии негативно относится к соглашению и намерен 13 декабря выступить против них. Дело в том, что турецкий лидер, по их мнению, намерен восстановить Османскую империю, узурпировать ливийские богатства и сдерживать арабские страны.

Незаконность соглашений Эрдогана и Сарраджа признают даже террористы ПНС

Напомним, что Ливия находится в расколотом состоянии. Западными территориями, в том числе столицей Триполи, управляет так называемое Правительство национального согласия, состоящее из выходцев «Аль-Каиды»*, «Братьев-мусульман»* и «Исламского государства»* (запрещенные в РФ террористические организации). Власть этих бандитов признают только 12 стран, состоящих в ООН.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара с 2014 года проводит антитеррористическую операцию. В апреле военные пошли на Триполи, чтобы освободить город от террористов ПНС.

* «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и «Исламское государство» (ИГ) — террористически организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#турция #эрдоган #ливия #саррадж #пнс ливии

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