Шестичасовой дневной поезд между Москвой и Минском могут запустить в 2020 году
Российская и белорусская железные дороги прорабатывают возможность организации ускоренного пассажирского дневного поезда между Москвой и Минском. Об этом сообщил глава железных дорог Белоруссии Владимир Морозов. По его словам, шестичасовой дневной поезд между двумя столицами могут запустить к декабрю 2020 года.
«Сейчас работники группы уже готовят этот проект, понятно, что в нем задействуют составы на локомотивной тяге», — уточнил Владимир Морозов.
Поезда сформируют из вагонов РЖД и Белорусской железной дороги. Проект считается перспективным, поскольку в 2019 году между Белоруссией и РФ по железной дороге проехали два миллиона пассажиров.
«Задача такая, чтобы за шесть часов днем в комфортабельных условиях», — резюмировал Владимир Морозов.
Выбор цитаты сегодня неслучаен! Именно 12 декабря родился Н.М. Карамзин – автор "Писем русского путешественника"✍???? Следуйте мудрому совету Николая Михайловича!#РЖД #ЖелезнаяДорога #Литература #Цитата pic.twitter.com/3rPj4bg5ID— ОАО РЖД (@rzd_official) 12 декабря 2019 г.