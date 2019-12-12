Шестичасовой дневной поезд между Москвой и Минском могут запустить в 2020 году

Российская и белорусская железные дороги прорабатывают возможность организации ускоренного пассажирского дневного поезда между Москвой и Минском. Об этом сообщил глава железных дорог Белоруссии Владимир Морозов. По его словам, шестичасовой дневной поезд между двумя столицами могут запустить к декабрю 2020 года.

«Сейчас работники группы уже готовят этот проект, понятно, что в нем задействуют составы на локомотивной тяге», — уточнил Владимир Морозов. Поезда сформируют из вагонов РЖД и Белорусской железной дороги. Проект считается перспективным, поскольку в 2019 году между Белоруссией и РФ по железной дороге проехали два миллиона пассажиров. «Задача такая, чтобы за шесть часов днем в комфортабельных условиях», — резюмировал Владимир Морозов.