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18:29   12 Декабря 2019
Россия

Шестичасовой дневной поезд между Москвой и Минском могут запустить в 2020 году

Шестичасовой дневной поезд между Москвой и Минском могут запустить в 2020 году

Российская и белорусская железные дороги прорабатывают возможность организации ускоренного пассажирского дневного поезда между Москвой и Минском. Об этом сообщил глава железных дорог Белоруссии Владимир Морозов. По его словам, шестичасовой дневной поезд между двумя столицами могут запустить к декабрю 2020 года.

«Сейчас работники группы уже готовят этот проект, понятно, что в нем задействуют составы на локомотивной тяге», — уточнил Владимир Морозов.

Поезда сформируют из вагонов РЖД и Белорусской железной дороги. Проект считается перспективным, поскольку в 2019 году между Белоруссией и РФ по железной дороге проехали два миллиона пассажиров.

«Задача такая, чтобы за шесть часов днем в комфортабельных условиях», — резюмировал Владимир Морозов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #поезд #общество #ржд

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