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18:28   12 Декабря 2019
Весь мир

Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки США и Китая

Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки США и Китая

США «подходит очень близко» к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter в четверг, 12 декабря. 

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже», — написал он.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что США и Китай близки к заключению торгового договора, однако Трамп может отказаться от него, если условия американской стороны будут проигнорированы. 

Глава Белого дома ведет торговую войну с Китаем, пытаясь сдержать экономическое развитие КНР и вернуть американский капитал обратно в Штаты. Для этого он начал вводить заградительные пошлины на товары, произведенные на территории Китая. Изначально пошлины были введены на сталь и алюминий. В ответ на это Пекин приостановил действие пониженных тарифов на некоторые товары, которые были импортированы из США.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #китай #общество #весь мир

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