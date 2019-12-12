Карелия готовится стать очередным регионом, где 31 декабря объявлен выходным днем

В правительстве Карелии уже готовится документ о переносе в республике в этом году рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен – всем нам хотелось бы провести этот день с семьей и друзьями, спокойно подготовиться к встрече Нового года», — высказался Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава Карелии предлагает выйти в Госдуму с законопроектом, который внесет изменения в нынешний Трудовой кодекс. В соответствии с ним, начиная с 2020 года, 31 декабря будет включен в список праздничных нерабочих дней для всех субъектов РФ.

«Считаю, что этот вопрос нужно решить комплексно и уже не возвращаться к нему ежегодно. Поэтому сейчас вместе с депутатами законодательного собрания готовим законопроект, с которым будем выходить в Государственную Думу РФ», — подчеркнул Парфенчиков.

Карелия готовится стать уже девятым регионом, который объявил последний день уходящего года выходным днем. Подобный «флешмоб» стартовал в Томской области. Позднее, к ней присоединились Крым, Ставропольский край, Хакасия, Карачаево-Черкесия, Псковская, Кировская и Ленинградская области.