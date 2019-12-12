Депутаты ГД отклонили два законопроекта о прогрессивном НДФЛ

Государственная дума отклонила в первом чтении два проекта закона, которые предполагали ввод прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Первый законопроект был разработан группой депутатов от «Справедливой России». Они хотели ввести двухуровневую шкалу. Так, при годовом доходе менее 24 миллионов рублей предлагалось собирать налог в размере 13 процентов, если же он выше этой суммы, то ставка растет до 18 процентов.

Первый заместитель бюджетного комитета и один из авторов документа Александр Ремезков ранее указывал, что под закон могли бы попасть немногим более 20 тысяч россиян. Их общий доход выше четырех триллионов рублей, значит государственный бюджет мог бы получить дополнительно более 200 миллиардов налоговых рублей.

Авторство другого законопроекта принадлежит депутатам-коммунистам. Они предлагали большее деление и установку пониженной ставки. Согласно документу, при годовом доходе ниже 100 тысяч рублей он облагается налогом в пять процентов, до трех миллионов рублей — пять тысяч рублей плюс 13 процентов с каждых 100 тысяч, до десяти миллионов — 382 тысячи и 18 процентов с каждых трех миллионов и, наконец, более десяти миллионов — 1,6 миллиона плюс 25 процентов с каждых десяти миллионов.

Думский комитет по бюджету и налогам указал, что введение прогрессивного налога повлечет за собой рост затрат на администрирование НДФЛ, а также может поспособствовать уклонению от уплаты и, как следствие, к уменьшению поступлений в госбюджет. Счетная палата в свою очередь считает, что возврат к системе приведет к увеличению теневого сектора экономики.