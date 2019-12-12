Цеков положительно оценил идею признать США спонсором терроризма в Сирии

Член Совфеда Сергей Цеков положительно оценил предложение депутата Госдумы Александра Шерина ответить зеркально комитету по международным отношениям Сената США, обязавшему Госдеп определиться: является ли РФ спонсором терроризма?

«Все террористические организации, созданные на Востоке, они созданы при самом активном участии Соединенных Штатов Америки. Это известный факт. Другое дело, что здесь начинается взаимное обвинение: мы их признаем, они — нас. Я логику предложения Шерина ( первый зампред Комитета Госдумы по обороне – ред.) понимаю и даже в каких-то вещах поддерживаю. У него есть определенные основания предлагать такое решение, но мне все же кажется, над этой инициативой еще нужно очень хорошо поразмыслить и привести в рабочую форму», – считает член Совета Федерации Сергей Цеков.

Вместе с тем Цеков напомнил, что именно военные США сотрудничают с курдскими радикалами и террористами ИГ (запрещена в России), совместно воруя сирийскую нефть и продавая ее в Ираке, хотя эта нефть принадлежит сирийскому народу и деньги от ее продажи необходимы Дамаску, чтобы восстановить страну и вернуть беженцев, которые расеялись по всей Европе.

Ранее журналисты ФАН опубликовали материалы с доказательствами того, что США сотрудничают с террористами ИГ (запрещена в России).