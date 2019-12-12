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18:12   12 Декабря 2019
Россия

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок по городу на автомобилях до 21:00

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок по городу на автомобилях до 21:00

Жителям столицы рекомендуется выезжать на личном транспорте после 21:00. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. 

По информации ведомства, в настоящий момент в городе осложнено движение. Известно, что сейчас основные затруднения с движением ощущаются в центральной части города. 

Отмечается, что в преддверии нового года количество автомобилей в Москве сильно возросло. Днем в центральной части движение было ограничено. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе. 

«Движение на вылетных магистралях рабочее. Стабильно едут по направлению в область Рязанский пр-т, ш. Энтузиастов, Волгоградский пр-т, Ярославское ш., СВХ, Мичуринский проспект, Ленинградское шоссе»,  — уточняется в сообщении.

Ведомство рекомендовало москвичам отказаться от поездок по городу на автомобиле в вечерний час пик. Лучше всего их сместить на более позднее время — после 21:00.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #дорога #пробки #цодд

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