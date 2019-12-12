Москвичам рекомендовали отказаться от поездок по городу на автомобилях до 21:00

Жителям столицы рекомендуется выезжать на личном транспорте после 21:00. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

По информации ведомства, в настоящий момент в городе осложнено движение. Известно, что сейчас основные затруднения с движением ощущаются в центральной части города.

Отмечается, что в преддверии нового года количество автомобилей в Москве сильно возросло. Днем в центральной части движение было ограничено. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе.

«Движение на вылетных магистралях рабочее. Стабильно едут по направлению в область Рязанский пр-т, ш. Энтузиастов, Волгоградский пр-т, Ярославское ш., СВХ, Мичуринский проспект, Ленинградское шоссе», — уточняется в сообщении.

Ведомство рекомендовало москвичам отказаться от поездок по городу на автомобиле в вечерний час пик. Лучше всего их сместить на более позднее время — после 21:00.