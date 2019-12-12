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17:49   12 Декабря 2019
Россия

Молодежные Дельфийские игры 2020 года в Омске посвятят 75-летию Победы

Молодежные Дельфийские игры 2020 года в Омске посвятят 75-летию Победы

XV молодежные Дельфийские игры стран СНГ и XIX молодежные Дельфийские игры России, которые пройдут в следующем году в Омске, посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

«Особое внимание этой дате будет уделено во время церемоний открытия и закрытия Игр. Победная тема красной нитью пройдет через все Дельфийские игры», — заявил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Трофимов также отметил, что в этот раз Дельфийские игры пройдут под девизом «Мы помним!». Всего, в дельфийских играх 2020 года примут участие более двух тысяч человек.

Дельфийские игры пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года. В настоящий момент идет подготовка по выпуску сувенирной продукции и разработке концепции наружного оформления города на период проведения соревнований.

Международный комитет Дельфийских игр совместно с Министерством культуры омской области согласовали перечень из 30 различных номинаций, среди которых музыкальные, художественные, танцевальные и вокальные дисциплины. Количество волонтеров, набор которых ведется в настоящий момент, должно превысить пятьсот человек.

Дельфийские игры – это комплекс соревнований между молодыми деятелями искусства по 49 номинациям. Истоки современных Игр прослеживаются еще в античности, от древних Пифийских игр, проходивших в Дельфах.

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Автор: Роман Самойлов
#омск #дельфийские игры #75-летие победы

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