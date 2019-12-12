Телеканал «Россия» анонсировал полноценное интервью с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает телеканал «Россия».

«Главное, что мы все начали общаться», — сказал Зеленский, беседуя с журналистом телеканала после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.

По информации СМИ, полную версию интервью покажут в воскресенье на «России» в программе «Москва. Кремль. Путин». Кроме интервью, телеканал покажет реакцию окружения Зеленского на разговор с российским корреспондентом.