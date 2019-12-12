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17:50   12 Декабря 2019
Россия

Телеканал «Россия» анонсировал полноценное интервью с Зеленским

Телеканал «Россия» анонсировал полноценное интервью с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает телеканал «Россия». 

«Главное, что мы все начали общаться»,  — сказал Зеленский, беседуя с журналистом телеканала после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. 

По информации СМИ, полную версию интервью покажут в воскресенье на «России» в программе «Москва. Кремль. Путин». Кроме интервью, телеканал покажет реакцию окружения Зеленского на разговор с российским корреспондентом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский

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