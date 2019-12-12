Эксперт назвал США постоянным спонсором мирового терроризма

Россию обвиняли в использовании химоружия, а теперь пришла пора обвинений в «финансировании терроризма» — ничего нового тут нет, считает военный эксперт Александр Михайлов.

В беседе с Nation News глава Бюро военно-политического анализа указал, что в действительности существует только один постоянный спонсор мирового терроризма — США. Они поддерживали боевиков еще со времен «Аль-Каиды»* (запрещена в России), но тогда это не было столь явным.

«Другое дело, что американцам пора обратить внимание на своих союзников на Ближнем Востоке: на Катар и Саудовскую Аравию, поискать там каналы финансирования террористов. Наверняка, они найдутся», — считает собеседник агентства.

Напомним, что ранее в Америке одобрили законопроект, согласно которому государственный секретарь должен решить, является ли Россия «спонсором терроризма».

По мнению эксперта, это «очередная попытка вора кричать, что кругом воры». По сути, указывает он, на всей планете есть лишь два основных источника финансирования боевиков:

«С одной стороны, это нефтяные королевства, которые используют эти схемы для борьбы с конкурентами, и США… Мы можем вспомнить усилия западного мира по поддержке боевиков, которые терроризировали Россию в 90-е годы, как потом их лидеры прятались в Британии и США».

* «Аль-Каида»— террористическая организация, запрещена на территории России.