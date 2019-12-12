Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» зашло в порт Лиссабона

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершает кругосветную экспедицию. Об этом напомнил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов. По его словам, «Адмирал Владимирский» ошвартовался в порту Лиссабона.

«За время стоянки в иностранном порту, которая продлится двое суток, судно пополнит запасы, а экипаж отдохнет на берегу после морского перехода», — объяснил Роман Мартов.

Океанографическое исследовательское судно 3 декабря отправилось из Кронштадта в кругосветную экспедицию, которую посвятили 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна​​​.

После окончания делового захода «Адмирал Владимирский» возьмет курс по установленному маршруту. Экспедиция, в которой участвуют несколько океанографических и гидрографических судов, продлится до июня 2020 года. Задача — исследовать моря, которые омывают Антарктиду, чтобы пополнить базы климатических данных.