Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» зашло в порт Лиссабона
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершает кругосветную экспедицию. Об этом напомнил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов. По его словам, «Адмирал Владимирский» ошвартовался в порту Лиссабона.
«За время стоянки в иностранном порту, которая продлится двое суток, судно пополнит запасы, а экипаж отдохнет на берегу после морского перехода», — объяснил Роман Мартов.
После окончания делового захода «Адмирал Владимирский» возьмет курс по установленному маршруту. Экспедиция, в которой участвуют несколько океанографических и гидрографических судов, продлится до июня 2020 года. Задача — исследовать моря, которые омывают Антарктиду, чтобы пополнить базы климатических данных.