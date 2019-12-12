В Париже вновь протесты против пенсионной реформы

Манифестация профсоюзов против пенсионной реформы вновь началась в Париже сегодня, 12 декабря, сообщает РИА Новости.

За последние семь дней это уже третья акция, которая проходит во французской столице на фоне проведения масштабной общенациональной забастовки. Поводом для всеобщего недовольства стали предложенные властью Франции изменения в пенсионном законодательстве. В соответствии с ними, некоторые категории работников, в том числе транспортной сферы, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Участники шествия начали движение от площади Нации в направлении к площади Республики, где должна завершится манифестация. Организаторами шествия выступили крупнейшие профсоюзы Франции.

В руках протестующих можно наблюдать всевозможные растяжки с лозунгами «Выход на пенсию — в 60 лет, для тяжёлых профессий — в 55» и «Никакого обсуждения реформы, полная ее отмена». За ходом акции наблюдают сотрудники полиции.

Протесты также проходят и в других городах Франции, в том числе в Лионе, Марселе и Нанте. В результате массовых забастовок, которые начались 5 декабря по всей Франции, в стране значительно нарушена работа наземного транспорта.