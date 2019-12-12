RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»

Премьера фильма документального телеканала RTД «Дикие и свободные» состоялась в столичном кинотеатре «Иллюзион» 12 декабря. Лента приурочена к 25-летию со старта работы Фонда дикой природы (WWF) в России.

Премьерный показ документального фильма RT и WWF России «Дикие и свободные» прошел в Москве https://t.co/Va3eO7Oxob — Пресс-служба RT (@RT_PressOffice) December 12, 2019

Благодаря фильму зритель узнает об охране тигров, белых медведей и других редких животных России. Локациями в «Диких и свободных» выступили Чукотка, юг Сибири и Приморье. Над озвучкой работал легендарный ведущий программ о природе Николай Дроздов.

Съемка частично велась с квадрокоптеров, чтобы обезопасить волонтеров от диких животных. Также применялись фотоловушки, благодаря которым можно увидеть стандартное поведение животных в привычной среде обитания.