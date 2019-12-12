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RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»
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17:34   12 Декабря 2019
Россия

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»

Премьера фильма документального телеканала RTД «Дикие и свободные» состоялась в столичном кинотеатре «Иллюзион» 12 декабря. Лента приурочена к 25-летию со старта работы Фонда дикой природы (WWF) в России.

Благодаря фильму зритель узнает об охране тигров, белых медведей и других редких животных России. Локациями в «Диких и свободных» выступили Чукотка, юг Сибири и Приморье. Над озвучкой работал легендарный ведущий программ о природе Николай Дроздов.

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»

Съемка частично велась с квадрокоптеров, чтобы обезопасить волонтеров от диких животных. Также применялись фотоловушки, благодаря которым можно увидеть стандартное поведение животных в привычной среде обитания.

«У нас постепенно просыпается совесть по отношению к животным», — сказал Дроздов на пресс-конференции перед премьерой фильма.

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Автор: Анна Манц
#охрана #фильм #rt #wwf #дикие животные

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