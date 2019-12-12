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17:37   12 Декабря 2019
Россия

«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

Аэропорт «Внуково» сможет быстро вернуть курительные комнаты. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы московских аэропортов. 

По словам собеседницы агентства, во «Внуково» изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Их оснастили системой девятикратного обмена воздуха. Она подчеркнула, что необходимое оборудование в этих помещениях не было демонтировано. 

«При появлении соответствующей законодательной базы «Внуково» сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние», — пояснила она. 

Собеседница РИА Новости отметила, что курилки в аэропортах могут быть оборудованы так, чтобы были исключена возможность наблюдения за курящими из других помещений. 

Что касается Шереметьево, аэропорт также поддерживает инициативу возврата курилок. В Домодедово заявили, что решение о выделении специальных зон будут приниматься после финального утверждения законодательной инициативы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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