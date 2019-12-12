«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

Аэропорт «Внуково» сможет быстро вернуть курительные комнаты. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы московских аэропортов.

По словам собеседницы агентства, во «Внуково» изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Их оснастили системой девятикратного обмена воздуха. Она подчеркнула, что необходимое оборудование в этих помещениях не было демонтировано.

«При появлении соответствующей законодательной базы «Внуково» сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние», — пояснила она.

Собеседница РИА Новости отметила, что курилки в аэропортах могут быть оборудованы так, чтобы были исключена возможность наблюдения за курящими из других помещений.

Что касается Шереметьево, аэропорт также поддерживает инициативу возврата курилок. В Домодедово заявили, что решение о выделении специальных зон будут приниматься после финального утверждения законодательной инициативы.