Warner Bros. объявили дату выхода четвертой «Матрицы» — май 2021 года

Студия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фантастического блокбастера «Матрица». Фанаты увидят любимый фильм в кинотеатрах 21 мая 2021 года, дата релиза в России еще не известна.

Напомним, что о начале работы над лентой стало известно в конце этого лета. Съемки стартуют через два месяца — в феврале 2020 года. Режиссером выступила Лана Вачовски, которая на съемках первой «Матрицы» была мужчиной и носила имя Ларри.

Киану Ривз вернется к своей роли Нео, Тринити сыграет Кэрри-Энн Мосс, а Ниобе — Джада Пинкетт Смит. Ходят слухи, что Морфеуса собираются «омолодить» с помощью технологий, однако участие Лоуренса Джонатана Гроффа в оригинальном касте стоит под вопросом.

Стоит отметить, что на этот день назначена премьера «Джона Уика 4», где Ривз также исполняет главную роль. Эксперты считают, что ее перенесут из-за страха потерять часть выручки. В социальных сетях многие фанаты отметили, что намерены идти на оба фильма в один день.