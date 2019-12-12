Экс-президент Боливии Моралес прибыл в Аргентину в статусе беженца

Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, после акций протестов против результатов президентских выборов Эво Моралесу пришлось покинуть пост и выехать из страны. Высшее руководство Боливии также ушло в отставку, власть взяла в свои руки оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.

Ранее МИД Боливии разрешил выехать из страны Эвалис Моралес Альварадо, дочери бывшего президента Эво Моралеса.

10 ноября Эво Моралес покинул пост президента после 19 дней протестов из-за прошедших в октябре президентских выборов. В стране прошла волна протестов и беспорядков, когда стало известно о победе Моралеса. Протестующие подожгли одно из региональных отделений избирательного суда, устроили костры перед несколькими избиркомами. Протестющие считали, что выборы фальсифицированы, а сам Моралес не имел конституционного права выдвигать свою кандидатуру на очередной срок.