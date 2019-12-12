Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу необходимо продлить санкции против России, чтобы стимулировать реализацию минских соглашений. Так он прокомментировал результаты «нормандского саммита» в Париже. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что это был первый шаг в правильном направлении, но я думаю, что нужно намного больше сотрудничества со стороны России, чтобы достигнуть финальных результатов», — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что настроен оптимистично, но при этом осторожно. Он добавил, что санкции следует продлить для того, чтобы у России появилась мотивация выполнить все обещания.

Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне референдума в 2014 году, по результатам которого Крым вошел в состав России. ЕС обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва настаивала на законности референдума и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время Запад все чаще говорит о необходимости отмены санкций против РФ.