Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»
Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

 Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»
Экс-президент Боливии Моралес прибыл в Аргентину в статусе беженца

Экс-президент Боливии Моралес прибыл в Аргентину в статусе беженца

 В Париже вновь протесты против пенсионной реформы

В Париже вновь протесты против пенсионной реформы
«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

«Внуково» быстрее других московских аэропортов сможет вернуть курилки

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»

RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»
Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

 Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»
Экс-президент Боливии Моралес прибыл в Аргентину в статусе беженца

Экс-президент Боливии Моралес прибыл в Аргентину в статусе беженца

 В Париже вновь протесты против пенсионной реформы

В Париже вновь протесты против пенсионной реформы
17:10   12 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что Европейскому союзу необходимо продлить санкции против России, чтобы стимулировать реализацию минских соглашений. Так он прокомментировал результаты «нормандского саммита» в Париже. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает РИА Новости. 

«Считаю, что это был первый шаг в правильном направлении, но я думаю, что нужно намного больше сотрудничества со стороны России, чтобы достигнуть финальных результатов», — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что настроен оптимистично, но при этом осторожно. Он добавил, что санкции следует продлить для того, чтобы у России появилась мотивация выполнить все обещания. 

Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне референдума в 2014 году, по результатам которого Крым вошел в состав России. ЕС обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Москва настаивала на законности референдума и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время Запад все чаще говорит о необходимости отмены санкций против РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #литва #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...