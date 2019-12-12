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16:59   12 Декабря 2019
Весь мир

В Алеппо освобожден 13-летний мальчик, которого удерживали террористы

В Алеппо освобожден 13-летний мальчик, которого удерживали террористы

Совместными усилиями Сирийской арабской армии (САА) и российских военных в Алеппо удалось освободить 13-летнего мальчика, которого удерживали террористические группировки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сирийский мальчик по имени Аббас потерял родителей, братьев и сестер после того, как регион атаковали террористические группировки. Некоторое время террористы удерживали восточную часть Алеппо.

«Были минометные обстрелы. Мы жили на улицах до тех пор, пока ВКС РФ не вошли в регион и не спасли меня. Сейчас я живу в детском доме», — рассказал Аббас в интервью корреспонденту ФАН.

После того, как пострадавшего мальчика внимательно осмотрели российские врачи, он начал понемногу возвращаться к нормальной жизни. Аббас надеется, что война в Сирии в скором времени закончится, ведь только тогда он сможет воссоединиться со своими родными. В настоящее время мальчик находится в благотворительном штабе в провинции Алеппо.

«Тут нам помогали и давали все, что нужно. Тут есть школа, учителя и все необходимое для учебы», — говорит Аббас.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях Вашингтона с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Роман Самойлов
#сирия #алеппо

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