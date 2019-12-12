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16:57   12 Декабря 2019
Россия

Возможные санкции США против «Северного потока -2» не удивят РФ

Возможные санкции США против «Северного потока -2» не удивят РФ

Вашингтон хочет получить односторонние преимущества в газовой сфере. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, возможные санкции США против «Северного потока -2» не удивят Россию.

Ранее профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год​​​. Согласно документу, заложили деньги на «противодействие России» в различных областях.

В частности, в согласованном законопроекте предусмотрели санкции из-за строительства магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток-2». Документ передали на подпись президенту США.

«Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна — получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», — резюмировал замглавы МИД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #санкции #мид рф #северный поток-2

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