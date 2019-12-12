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16:37   12 Декабря 2019
Россия

«Сильная Россия» предложила новый план по борьбе с коррупцией

«Сильная Россия» предложила новый план по борьбе с коррупцией

Представители общественных движений и организаций предложат администрации президента РФ, Госдуме, Совфеду, силовым структурам перечень мер по борьбе с коррупцией. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» сообщил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков по итогу форума «Власть, общество и бизнес против коррупции. Практика и перспективы».

«Подготовлена будет резолюция, которая будет проработана с юридической точки зрения <…> Она будет направлена во все думские фракции, администрацию президента, Совет Федерации, в руководство МВД, ФСБ, Генпрокуратуры. Везде будет направлена не просто в порядке информации, а мы попросим дать оценку нашим предложений и дать свою позицию», — сказал Цветков.

Общественный антикоррупционный форум прошел в Москве 12 декабря. Эффективность федерального закона «О противодействии коррупции в Российской Федерации» и Национального плана по противодействию коррупции собрались оценить представители движения «Сильная Россия», организации «Офицеры России», Всероссийской полицейской ассоциации (МПА), Национального комитета общественного контроля (МОО НКОК).

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Автор: Марк Григорьев
#госдума #коррупция #кремль #сильная россия

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