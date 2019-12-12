Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих. Подробнее о ней он написал в колонке для журнала «Новое время».

Так, первой составляющей стал мир, без которого «никакого развития быть не может». Однако он должен быть именно на условиях Киева. Здесь он непрозрачно намекнул на «оккупированные» Крым и Донбасс:

«То есть с возвращением Украине территорий и наших людей».

Второй частью стали «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Первое касается коррупции, а под «правилами игры» глава страны имеет в виду закон и равенство всех перед ним. Третьим фактором стали инвестиции. По его словам, их привлечение тормозят «непроходимые барьеры» и «ненужные регуляции», которые только замедляют развитие предпринимательства.

На четвертом месте расположилась инфраструктура. Зеленский даже перечислил в каких именно сферах она должна стать «качественно иной»: дорожная, медицинская, образовательная, цифровая, энергетическая, финансовая и коммунальная. Наконец, власть должна находится в руках народа. Здесь забавно будет вспомнить про «майдан» 2014 года. Причем народовластие должно быть не «декларативным, а реальным».

Зеленский признал, что на данный момент Украина не может даже претендовать на лидерство но мировой арене. Однако он уверен, что страна может превратиться в самое динамично развивающееся государство в мире.