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16:24   12 Декабря 2019
Россия

В Подмосковье закрыли мусорный полигон

В Подмосковье закрыли мусорный полигон

Мусорный полигон «Егорьевский» в Подмосковье закрыли сегодня, 12 декабря. Прямую трансляцию с места событий вел телеканал «360».

На месте мусорного полигона в будущем планируется создать зеленую зону отдыха. Для этого необходимо провести работы по восстановлению почвы, после чего заняться проектированием и строительством парка.

«Мы за последние три года закрыли до сегодняшнего момента 25 таких свалок. Сегодня мы закрыли 26», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Зампред отметил, что в ближайшее время будут закрыты еще два полигона для мусора – это полигон «Непейно» в Дмитровском районе и полигон «Каргашено» в Мытищах. Подобные акции стали возможны благодаря комплексу по переработке отходов (КПО) «Восток», который планируют запустить 14 декабря.

По данным регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства, на «Востоке» будет перерабатываться до 500 тысяч тонн мусора в год. Для Московской области на данный момент это самый высокий показатель мощности.

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Автор: Роман Самойлов
#подмосковье #мусор #свалка

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