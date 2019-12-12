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16:49   12 Декабря 2019
Россия

Депутат петербургского ЗакСа потребовал блокировать распространителей «фейков»

Депутат петербургского ЗакСа потребовал блокировать распространителей «фейков»

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев обратился с просьбой провести проверку по факту массовой рассылки в соцсетях и массенджерах данных о «новых» штрафах ГИБДД, которые якобы появились с 20 ноября 2019 года.

Соответствующее письмо он направил руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову

С 20 ноября 2019 года на территории России не происходило никаких повышений штрафов или введений новых. Какие-либо сведения об этом не соответствуют действительности, отмечает депутат. 

«Прошу Вас провести проверку по факту размещения фейковых новостей в социальных сетях, а также мессенджерах», — сказано в письме к Жарову.

Депутат петербургского ЗакСа потребовал блокировать распространителей «фейков»

Согласно действующему законодательству устанавливается ограничение на распространение фейковых новостей, которые создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и так далее. В случае обнаружения ложной информации предусмотрена специальная процедура блокировки информации на ресурсе, который является сетевым изданием, напомнил Цивилев.

«В случае выявления нарушения закона, прошу применить меры по ограничению доступа к сетевым изданиям, в которых размещена фейковая информация», — призвал он.

Рассылки с фейками в соцсетях и «WhatsApp»  происходят из года в год. Ложную информацию об увеличении штрафов злоумышленники распространяли в период с 2016 по 2018 года. Не обошлось без подобного происшествия и в текущем году.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фейки

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