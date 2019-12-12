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16:29   12 Декабря 2019
Россия

Комнаты для курения снова откроют в аэропорте «Пулково»

Комнаты для курения снова откроют в аэропорте «Пулково»

Управляющая компания аэропорта «Пулково» поддержала возвращение специальных комнат для курения. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Воздушных ворот северной столицы».

По его словам, компания готова адаптировать инфраструктуру петербургского аэропорта под создание мест для курения в здании «Пулково». Ранее Государственная дума приняла закон, который позволит вернуть курилки в здания российских аэропортов.

«Оператор аэропорта Пулково поддерживает возврат специальных комнат для курения в здание пассажирского терминала», — ответили в пресс-службе.

Широко развилась международная практика создания зон для курения в залах ожидания ведущих аэропортов мира. Вытяжные и фильтрационные системы курилок препятствуют распространению табачного дыма и запаха за пределы комнаты. Если законодательство изменят, тогда аэропорт «Пулково» адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Однако министерство здравоохранения выступало против законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты поспособствует не только увеличению количества курильщиков, но и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #пулково #общество #курение

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