Российский лидер Владимир Путин рассказал об интерпретации Конституции и ее причинах. Он выступил на встрече с судьями Конституционного суда 12 декабря.

Он напомнил, что документ уже старше 26 лет, однако каждый раз находятся все новые толкования его содержания.

«Это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие, требует все нового и нового осмысления Конституции», — навал президент причину.

В целом, качество принимаемых в России законов зависит от глубокого и сущностного понимания самого основного закона, его принципов и ценностей. От этого зависит и качество жизни населения, общественное развитие и эффективность самого государства.

«И здесь невозможно переоценить роль Конституционного суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей», — подчеркнул Путин.

По его словам, постановления КС охватывают практически все сферы жизни.

Напомним, что сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции Российской Федерации. Традиционно в этот день российский глава устраивает встречу с судьями Конституционного суда.