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16:14   12 Декабря 2019
Россия

МВД возбудило уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

МВД возбудило уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз жизни шестилетнего сына фигуриста Евгений Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил адвокат супругов Александр Карабанов, передает ТАСС.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"», — уточнил он. 

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, в данный момент правоохранители ведут поиск подозреваемого в преступлении. 

Ранее сообщалось, что Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию по поводу угроз шестилетнему сыну убийством. Неизвестные попытались выманить денежные средства в размере двух миллионов рублей. После проверки правооханители решили передать информацию в надзорное ведомство для дальнейшего принятия решения.

Рудковская, чтобы ускорить поиск злоумышленников, пообещала полтора миллиона рублей за информацию о местонахождении лиц, угрожавших ее сыну в Instagram.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #политика #рудковская #угроза #общество #плющенко

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