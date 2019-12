Трамп назвал нелепым признание экоактивистки Тунберг «Человеком года»

Главный редактор Time отметил, что за 92-летнюю историю журнала Грета Тунберг стала самой молодой личностью, которая получила звание «Человек года». Экоактивистка в 2018 году вместо учебы в школе подошла к шведскому парламенту с требованием усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициативу превратили в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

