Трамп назвал нелепым признание экоактивистки Тунберг «Человеком года»

Успокойся, Грета, успокойся. Такими словам американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание 16-летней Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. По его словам, экоактивистке нужно поработать над проблемой по управлению гневом, а потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм.

«Просто нелепо! Успокойся, Грета, успокойся!», — написал президент США в Twitter. Главный редактор Time отметил, что за 92-летнюю историю журнала Грета Тунберг стала самой молодой личностью, которая получила звание «Человек года». Экоактивистка в 2018 году вместо учебы в школе подошла к шведскому парламенту с требованием усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициативу превратили в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. .@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6 — TIME (@TIME) 11 декабря 2019 г.