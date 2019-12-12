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RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»
Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

 Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

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16:12   12 Декабря 2019
Весь мир

Трамп назвал нелепым признание экоактивистки Тунберг «Человеком года»

Трамп назвал нелепым признание экоактивистки Тунберг «Человеком года»

Успокойся, Грета, успокойся. Такими словам американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание 16-летней Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. По его словам, экоактивистке нужно поработать над проблемой по управлению гневом, а потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм.

«Просто нелепо! Успокойся, Грета, успокойся!», — написал президент США в Twitter.

Главный редактор Time отметил, что за 92-летнюю историю журнала Грета Тунберг стала самой молодой личностью, которая получила звание «Человек года». Экоактивистка в 2018 году вместо учебы в школе подошла к шведскому парламенту с требованием усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициативу превратили в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

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Автор: Анатолий Кубарев
#трамп #общество #человек года #time

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