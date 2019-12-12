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16:22   12 Декабря 2019
Весь мир

Суд обвинил в терроризме и заочно арестовал родственника убитого в ФРГ гражданина Грузии

Суд обвинил в терроризме и заочно арестовал родственника убитого в ФРГ гражданина Грузии

Лефортовский суд Москвы объявил в международный розыск обвиняемого в содействии террористической деятельности Муради Кавтарашвили, который приходится родственником убитому в Берлине гражданину Грузии. Слова источника, близкого к следствию, передает ТАСС.

«Российский суд арестовал Муради Кавтарашвили, заочно предъявив ему обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение», — рассказал собеседник агентства.

Источник отказался от дальнейших комментариев в интересах следствия.

В конце августа этого года неизвестный застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Прокуратура Берлина задержала россиянина по подозрению в убийстве.

4 декабря немецкое министерство иностранных дел объявило двух сотрудников посольства РФ в столице Германии персонами нон грата. Как указала канцлер, причина кроется в «недостаточном» сотрудничестве Москвы с расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

11 декабря, в ответ на действия Берлина Министерство иностранных дел РФ объявило двух послов Германии в России персонами нон грата.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #убийство #берлин #международный розыск

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