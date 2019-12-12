Более половины россиян предрасположены к ожирению, выяснили в Росстате

Сотрудники Росстата провели исследование, чтобы узнать количество россиян, страдающих от лишнего веса и предрасположенных к нему. Итоги опубликовали 12 декабря.

Так, они проверили около 100 тысяч людей всех возрастов. Эксперимент проходил в соответствии с международной методологией, подчеркнули в службе. Его особенностью стало использование весов и ростомеров.

Оказалось, что почти 18 процентов мужчин и около четверти женщин имеют ожирение первой, второй или третьей степени. Свыше 50 процентов всех респондентов предрасположены к избыточной массе тела.

«Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9 процента мужчин и 34,7 процента женщин. Характеристикам нормы соответствуют лишь 34 процента мужчин и 38,1 процента женщин», — добавили в публикации.

Что касается питания, то основными элементами в рационе соотечественников оказались углеводы и жиры. Почти 60 процентов россиян до сих пор едят мясо лишь раз в неделю. Вместе с тем, число людей, употребляющих творог и творожные продукты, выросло за год на девять процентов. Аналогичная ситуация со свежими фруктами, прирост составил 3,3 процента.