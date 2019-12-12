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15:56   12 Декабря 2019
Россия

Посол Германии заявил, что высылаемые из России немецкие дипломаты ни в чем не виноваты

Посол Германии заявил, что высылаемые из России немецкие дипломаты ни в чем не виноваты

Двое сотрудников германской дипломатической миссии в Москве, объявленные персонами нон грата, «ни в чем не провинились», заявил посол Германии Геза Андреас фон Гайр.

Посол отметил, что в результате дипломатической ответной меры со стороны России пострадали сотрудники посольства и их семьи. Андреас фон Гайр также сообщил, что принял решение правительства РФ «с сожалением».

«Эти сотрудники работали в принимающей стране совершенно безупречно и ни в чем не провинились. Они и их семьи пострадали в результате дипломатической ответной меры Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе посольства ФРГ в Москве.

На этой неделе власти Германии выслали из страны двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии в августе этого года. В качестве ответной меры, Министерство иностранных дел РФ объявило двух послов ФРГ в России персонами нон грата.

В ходе пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» президент России Владимир Путин заявил, что убитый гражданин Грузии являлся боевиком и одним из организаторов взрыва в московском метро.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #германия #дипломаты #посол

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