Меркель стала самой влиятельной женщиной 2019 года по версии Forbes
Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2019 года по версии журнала Forbes.
Forbes обратил внимание, что канцлер Германии возглавляет рейтинг уже девятый год подряд.
В тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
В список также попала россиянка. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте. Последнее место рейтинга заняла экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которую Times выбрали «человеком года».