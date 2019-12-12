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RT и WWF рассказали об охране редких животных России в фильме «Дикие и свободные»
Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

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 Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»

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16:04   12 Декабря 2019
Весь мир

Меркель стала самой влиятельной женщиной 2019 года по версии Forbes

Меркель стала самой влиятельной женщиной 2019 года по версии Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной 2019 года по версии журнала Forbes.

Forbes обратил внимание, что канцлер Германии возглавляет рейтинг уже девятый год подряд.

В тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

В список также попала россиянка. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте. Последнее место рейтинга заняла экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которую Times выбрали «человеком года».

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Автор: Алина Бранцевич
#меркель #forbes #общество #весь мир

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