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15:35   12 Декабря 2019
Россия

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума на пленарном заседании приняла решение отменить дорогостоящую поездку российских депутатов в Австралию, сообщает РИА Новости.

Для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) с 11 по 18 января 2020 года должны были поехать четыре депутата Государственной думы от нижней палаты парламента. По предварительным подсчетам, подобная поездка обошлась бы бюджету почти в пять миллионов рублей и 11,9 тысячи долларов США.              

В ходе своего выступления на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о недопустимости «парламентского туризма». Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов также усомнился в целесообразности дорогостоящей поездки депутатов в Австралию. Неверов заявил, что «Единая Россия» отзывает своего депутата из парламентской делегации.

Примеру ЕР также последовали члены «Справедливой России» и ЛДПР. Решение отозвать своего делегата также приняла партия КПРФ.

«Если у нас цели стоят этого и задачи … тогда они должны быть четко заявлены. Вот об этом надо говорить… Коллеги, в этом случае у нас с вами поездка отменяется», — заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Вячеслав Володин призвал профильный комитет, который вносит соответствующие предложения, обосновывать цели и задачи для последующего принятия решений.

Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум – это региональная парламентская организация, созданная в 1993 году. Россия выступила в роли организаторов двух пленарных сессий - 15-й в Москве в 2007 году и 21-й во Владивостоке в 2013 году.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #депутаты #автралия

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