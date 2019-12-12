Шувалова снялась с партучета, узнав о расследовании КПРФ после скандала в МГД с Навальным

Елена Шувалова спровоцировала крупный скандал среди депутатов КПРФ, который привел к расколу партии. После заседания по принятию бюджета Москвы на 2020-2022 она выступила организатором круглого стола, куда был приглашен Алексей Навальный и несколько представителей признанного агентом ФБК. Накануне заседания 28 ноября глава партии Николай Зубрилин отозвал заявку на проведение. Он объяснил это тем, что Шувалова заранее не предъявила полный список приглашенных. Но, несмотря на отзыв заявки, «гости» во главе с Навальным пришли в МГД 29 ноября и провели там встречу в кабинете депутата. После этого мероприятия 3 декабря бюро горкома коммунистической партии приняло резолюцию, в которой говорилось о «серьезном ущербе», который Шувалова нанесла фракции, и необходимости вынесения «строгого взыскания нарушителю партийной дисциплины.

Шувалова отреагировала на грядущее расследование ее провокационной деятельности. Депутат написала пост в Facebook о том, что она приняла решение сняться с партучета. Правда сделала она в свойственной ей манере, обвинив фракцию КПРФ в мнимой подтасовке документов.

Заявление, по меньшей мере странное, не имеющее ничего общего с реальностью. Хотим напомнить, что 3 декабря глава КПРФ Геннадий Зюганов подчеркивал, все члены московской фракции должны выполнять решения партии, в противном случае они ставят себя вне ее рядов.

«Самостоятельную ценность никто из них не представляет. В политике есть свои законы, и это надо помнить. Поэтому, пожалуйста, плывите сами по себе. Но в партии будут порядок и дисциплина», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Факт же приглашения Навального и экс-кандидатов, не допущенных до выборов из-за массовых фальфикаций подписей избирателей в подписных листах, вызвал у него недоумение, ведь подобное «мероприятие» никто из руководства КПРФ не согласовывал.

Постановление о расследовании деятельности Шуваловой было датировано именно 3 декабря, так что инсинуации депутата в адрес фракции КПРФ не имеют под собой никакой доказательной базы.

Вероятно, узнав о скором расследовании в ее отношении, депутат поспешила выйти из партии, чтобы не всплыли еще какие-нибудь факты ее деятельности. Провокация с приглашением Навального в МГД, которая, фактически, превратилась в несанкционированный митинг, может быть связана с лоббированием интересов ФБК и западных спонсоров. Им очень выгодно иметь в Мосгордуме человека, который сможет проталкивать «нужные» интересы.

Фракция КПРФ в Мосгордуме нового созыва насчитывает 13 человек. Навальный считает, что численный прирост в 8 мест обеспечила его технология «Умного голосования» (УГ). Эксперты, как и сами коммунисты, считают себя ничем не обязанными блогеру. Некоторые из кандидатов от КПРФ во время выборов открыто критиковали виртуальную поддержку со стороны блогера.