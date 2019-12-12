Эксперт объяснил заказом Запада радость «Эха Москвы» из-за отстранения России от Олимпиады

Либеральная пресса в России, такая как «Эхо Москвы», во всем следует указке Запада, уверены писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и журналист Армен Гаспарян.

«Либеральные СМИ ненавидят нашу страну и делают все, чтобы ей и гражданам, проживающим в России, стало хуже… "Эхо Москвы" радо всему, что направлено против России», — заявил в беседе с «Федеральным агентством новостей» Пучков.

Он напомнил, что подобных хорошо обученных пропагандистов в советское время называли»литературными власовцами».

Гаспарян разделяет точку зрения «Гоблина». Он и вовсе считает, что ничего другого от либеральных СМИ ожидать не стоит.

«Они каждый раз, когда что-то случается, выдают такую мерзотность, а все удивляются. Но удивляться нечему — так называемые либеральные СМИ отрабатывают повестку Запада. Они искренне презирают Россию и людей, которые в ней живут. А Запад, который является заказчиком всего этого, живет в парадигме, что ему будет лучше, чем хуже будет России. Вот и все. Ничего нового», — пояснил журналист.

Стоит отметить, что подобные «Эху» журналисты действительно цепляются ко всему в попытке очернить нашу страну и ее правительство. В последнее время они хайпят на решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований, «нормандском саммите» и на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) под председательством российского главы Владимира Путина.