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16:02   12 Декабря 2019
Россия

Госдума сократила срок рассмотрения заявления о гражданстве РФ в упрощенном порядке

Госдума сократила срок рассмотрения заявления о гражданстве РФ в упрощенном порядке

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому заявление о получении гражданства РФ в упрощенном порядке будет рассматриваться три месяца.

«В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, — до трех месяцев», — сказано в пояснительной записке к документу.

По действующим нормам, сейчас такое заявление рассматривают шесть месяцев.

Новые правила коснутся только заявлений от лиц, проживающих в России. Для проживающих за пределами России срок рассмотрения таких заявлений останется прежним.

Ранее в МВД России предложили упростить получение российского гражданства для белорусов и украинцев.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #гражданство рф

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