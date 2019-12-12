Депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что правительство ФРГ не в состоянии отстаивать интересы своего народа. Его слова опубликовал телеканал «360» в четверг, 12 декабря.

По мнению депутата, экономическая зависимость Германии от США настолько велика, что любое неточное движение может всерьез повлиять на ее экономику. Он напомнил, что из-за санкций рушится автопром, а немецкий банк внезапно стал нерентабельным после попыток принимать решения страной самостоятельно.

Однако такое давление с американской стороны не говорит о том, что Берлин капитулировал. Гердт отметил, что газопровод будет все равно достроен, потому что без него энергетическая безопасность ФРГ невозможна.

«Трамп выдвигает тезисы о защите от России, которой Германия платит за газ. Это, простите, называется «крыша», когда приходили и говорили, что у вас не будет проблем, если будете платить», — заявил собеседник телеканала «360».

Депутат Бундестанга также недоумевает с мифа о том, что Москва якобы собирается напасть на Германию. Он назвал это полной глупостью и «экономически выгодным тезисом». Гердт подчеркнул, что эта ситуация еще раз показала, что ФРГ зависимая страна, находящаяся под оккупацией и контролем.

«Мы видим, как США пытаются поставить на колени Китай, с нами они могут сделать это очень легко. Понимаю умеренную риторику нашего правительства, которое пытается сгладить конфликт», — заключил политик.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство Германии «капитулировало» перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток – 2».