Минстрой заявил, что ввод жилья в 2019 году будет сопоставим с прошлым годом

По итогам 2019 года ввод жилья в России будет на уровне прошлого года, сообщил сегодня, 12 декабря, заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Данные Росстата говорят о том, что в прошлом году объем ввода жилья в России составил 75,3 миллиона квадратных метров.

«Мы считаем, что ввод этого года с учетом задела последних двух-трех лет будет на уровне. И следующий 2020 год будет на уровне 2018 и 2019 годов», — заявил Стасишин.

На заседании комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в ноябре сообщалось, что в России с января по ноябрь 2019 года планируется ввод более 55 миллионов квадратных метров жилья.