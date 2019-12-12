Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
15:15   12 Декабря 2019
Россия

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Офицер МВД в отставке, протоиерей Александр Добродеев в кулуарах форума «Власть, общество и бизнес против коррупции. Практика и перспективы» усомнился, что крестные ходы помогут победить российскую коррупцию.

«Нам нужен не крестный ход, а крестовый поход на преступность. — сказал священник корреспонденту «Политики Сегодня». — Разницу понимаете? Нам сейчас нужно огнем и мечом [бороться], убеждения мало. Представляете, к вдруг приходит человек, кладет перед вами миллион долларов и говорит: надо вот это и это сделать. У вас будет смятение. Вы никогда не видели миллиона долларов, у вас будет шоковое состояние. Так происходит искушение. Коррупционер видит некий плод, который господь заповедовал в раю не вкушать. И вдруг тебе этот плод кладут. <…> И в этот момент сатана человеком овладевает».

Отвечая на вопрос корреспондента о масштабах коррупции в Русской православной церкви, Добродеев рассказал историю, которая свидетельствует о том, что и священники порой не в силах устоять перед происками темных сил.

«Я знаю одного батюшку, который убил человека. Батюшка пришел освящать особняк. Там сидел очень богатый человек. Он построил себе дворец. Батюшка добросовестно освятил его и когда закончил, то человек говорит: пойдем, я с тобой рассчитаюсь. Подводит этого батюшку к шкафчику, открывает дверцу, а там зелененькие стопочки лежат от пола до потолка. Когда на батюшку пахнуло этим всем, <…> у батюшки произошел сдвиг по фазе. Он взял кочергу и этого хозяина тут же и уделал. Ну, порешил он его насмерть. С одного удара. Он потом не мог объяснить, что произошло. Видимо, дух денег настолько силен, что батюшка не выдержал», — рассказал Добродеев.

Общественный антикоррупционный форум прошел в Москве 12 декабря. О том, как победить российскую беду, обсудить работу федерального закона «О противодействии коррупции в Российской Федерации» и Национальный план по противодействию коррупции рассуждали представители движения «Сильная Россия», организации «Офицеры России», Всероссийской полицейской ассоциации (МПА), Национального комитета общественного контроля (МОО НКОК).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#коррупция #крестный ход #рпц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...