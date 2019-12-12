Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Офицер МВД в отставке, протоиерей Александр Добродеев в кулуарах форума «Власть, общество и бизнес против коррупции. Практика и перспективы» усомнился, что крестные ходы помогут победить российскую коррупцию.

«Нам нужен не крестный ход, а крестовый поход на преступность. — сказал священник корреспонденту «Политики Сегодня». — Разницу понимаете? Нам сейчас нужно огнем и мечом [бороться], убеждения мало. Представляете, к вдруг приходит человек, кладет перед вами миллион долларов и говорит: надо вот это и это сделать. У вас будет смятение. Вы никогда не видели миллиона долларов, у вас будет шоковое состояние. Так происходит искушение. Коррупционер видит некий плод, который господь заповедовал в раю не вкушать. И вдруг тебе этот плод кладут. <…> И в этот момент сатана человеком овладевает».

Отвечая на вопрос корреспондента о масштабах коррупции в Русской православной церкви, Добродеев рассказал историю, которая свидетельствует о том, что и священники порой не в силах устоять перед происками темных сил.

«Я знаю одного батюшку, который убил человека. Батюшка пришел освящать особняк. Там сидел очень богатый человек. Он построил себе дворец. Батюшка добросовестно освятил его и когда закончил, то человек говорит: пойдем, я с тобой рассчитаюсь. Подводит этого батюшку к шкафчику, открывает дверцу, а там зелененькие стопочки лежат от пола до потолка. Когда на батюшку пахнуло этим всем, <…> у батюшки произошел сдвиг по фазе. Он взял кочергу и этого хозяина тут же и уделал. Ну, порешил он его насмерть. С одного удара. Он потом не мог объяснить, что произошло. Видимо, дух денег настолько силен, что батюшка не выдержал», — рассказал Добродеев.

Общественный антикоррупционный форум прошел в Москве 12 декабря. О том, как победить российскую беду, обсудить работу федерального закона «О противодействии коррупции в Российской Федерации» и Национальный план по противодействию коррупции рассуждали представители движения «Сильная Россия», организации «Офицеры России», Всероссийской полицейской ассоциации (МПА), Национального комитета общественного контроля (МОО НКОК).