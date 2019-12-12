Эксперт не сомневается, что США помнят про борьбу с Ираном и используют для этого боевиков

США используют беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в качестве живого щита — эксперт

«Рукбан» обнесен оградой, а попасть в него или выехать наружу можно только через пропускной пункт. Его жители фактически оказались в тюрьме, где господствует полицейский режим. Лагерь расположен рядом с зоной «Ат-Танф» с военным присутствием США.

В очередной раз не состоялась эвакуация беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». По вине Соединенных Штатов тысячи сирийцев, преимущественно женщины и дети, вновь погрузились в ожидание возможности сбежать из организованного американцами концентрационного лагеря на юге Сирии. По близости расположена незаконно созданная военная база «Ат-Танф».

Военное присутствие Соединенных Штатов в «зоне деконфликтации» в районе базы «Ат-Танф» на данный момент сохраняется. Вашингтон разворачивает кампанию против Ирана при помощи банд, подконтрольных бывшей «Сирийской свободной армии». По официальной версии Штаты находятся в Сирии по причине борьбы с террористами запрещенной в России организации ИГИЛ. На самом же деле, «правила игры изменились», как заявил «полковник» Муханнад ат-Талаа.

В это время террористические группировки продолжают громить сирийскую пустыню, им открыт доступ в зону «Ат-Танфа». Боевики даже пользуются различной гуманитарной помощью на территории зоны. Об этой и другой американской поддержке террористов ранее писало Федеральное агентство новостей в одной из частей своего большого материала, посвященного Сирии.

Одновременно с этим специальный представитель США по Ближнему Востоку Джеймс Джеффри в недавнем интервью Defence Post заявил, что страна, в частности Пентагон и Госдепортамент, не намерены нести ответственность за состояние и жизни гражданского население, которое заперто в лагере «Эр-Рукбан». ООН не признала лагерь объектом, которому нужно выделять регулярную помощь из бюджета, статус территории не обозначен, никто не несет за нее ответственности.

Американцы продолжают готовить боевиков. На территории «зоны деконфликтации» действует так называемый «военный совет «Ат-Танфа», его возглавляет бывший капитан Сирийской Арабской Армии Муханнад (Ахмад) ат-Талаа. Большая часть семей террористов проживает в отдельных лагерях, некоторые находятся в «Эр-Рукбане».

Концентрационный лагерь «Рукбан» огражден, попасть в него или выбраться наружу можно только через пропускной пункт. Его жители фактически оказались в тюрьме, где правит полицейский режим. В лагере есть медпункт, в нем трудятся иорданские волонтеры, но полноценной медпомощи оказать они не могут.

Лагерь разделили на несколько секторов, их контролируют различные кланы. Старейшины кланов в 2017 году заявили о своей лояльности т. н. «Администрации гражданского управления «Эр-Рукбан», предположительно. Поступить таким образом они были вынуждены, так как уже тогда неподалеку располагалась военная база.

Для имитации власти в концлагере была даже создана партия «Ар-Раи» («мнение»), в состав которой вписали около десяти человек. Избранниками стали оппозиционные Дамаску журналисты. При этом большая их часть живет в Иордании и именно оттуда делает заявления «самоуправления лагеря «Эр-Рукбан» якобы озвучивая мнения его жителей.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что хоть зона «Ат-Танфа» сейчас не так уж важно США, выпускать мирных жителей с оккупированной территории они не намерены.

«В целом радиус зоны «Ат-Танфа» блокирован (САА и силами проправительственного ополчения). Боевики пытаются совершать вылазки оттуда, однако активность их стала существенно меньше — раньше они могли проехать куда-нибудь до Аль-Карьятейна, до Пальмиры, сейчас это куда труднее, практически невозможно. Соответственно, интерес к «Ат-Танфу» существенно упал, поскольку сейчас США ориентируются на развитие операции в нефтеносных районах провинции Дейр-эз-Зор», — объяснил эксперт.

Тем не менее Соединенные Штаты не оставляют мысль о том, чтобы организовать на территории Сирии новое крупное восстание. Преследуя эту цель, Вашингтон использует нестабильность в провинции Даръа, ведь именно в ней когда-то началось протестное движение против Дамаска, уверен Рожин.

«Планы активизации действий в зоне «Ат-Танфа» есть, они даже озвучивались радикально настроенными деятелями в Вашингтоне — мол, «надо что-то делать», то есть поднимать, как они это называют, «народное недовольство», чтобы направить его против Дамаска — это открыто обсуждается и в американской прессе», — добавил он.

Военный эксперт, подводя итоги своим размышлениям, подчеркнул, что американцы не забыли и борьбе с Ираном. Они пытаются использовать в этом противостоянии боевиков, однако сил «Магавир ат-Таура» и «Ат-Танфа» для этого не хватает.

«Нет, они не забыли про борьбу против Ирана. Американцы пытаются направить боевиков против Абу-Кемаля, однако у Ирана там сосредоточены большие силы и это не имеет успеха. Часть границы контролируется «Хезболлой», другими (проиранскими) организациями, так что разрозненные отряды боевиков из зоны «Ат-Танфа» там «далеко не уедут», - заключил собеседник агентства.

Недавно ФАН опубликовало серию расследований, посвященных сирийскому конфликту. В первой ее части речь шла о сотрудничестве российской либеральной прессы с террористами, приводились доказательства сотрудничества. Так, стало известно, что либеральный журналист "Новой газеты" Денис Коротков долгое время сотрудничал и разглашал секретные данные террористам запрещенной в России организации ИГИЛ, а затем готовил материалы, проплаченные беглым олигархом Михаилом Ходорковским.