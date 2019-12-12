Экс-мэра Москвы Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря в возрасте 84 лет, похоронили на Новодевичьем кладбище.

Гроб с телом Лужкова привезли на Новодевичье кладбище из храма Христа спасителя, где семья, друзья и бывшие коллеги простились с бывшим мэром Москвы. Отпевал Лужкова патриарх Московской и всея Руси Кирилл.

«Это был настоящий народный мэр. Начинал работать дворником и закончил жить сеятелем и пахарем», – цитирует «МК» присутствующую на похоронах Валентину Потехину.

Помимо родных и близких, политиков и общественных деятелей, проститься с Лужковым приехал президент России Владимир Путин.

Юрий Лужков был мэром Москвы 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010.