Экс-мэра Москвы Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря в возрасте 84 лет, похоронили на Новодевичьем кладбище.
Гроб с телом Лужкова привезли на Новодевичье кладбище из храма Христа спасителя, где семья, друзья и бывшие коллеги простились с бывшим мэром Москвы. Отпевал Лужкова патриарх Московской и всея Руси Кирилл.
«Это был настоящий народный мэр. Начинал работать дворником и закончил жить сеятелем и пахарем», – цитирует «МК» присутствующую на похоронах Валентину Потехину.
Помимо родных и близких, политиков и общественных деятелей, проститься с Лужковым приехал президент России Владимир Путин.
Юрий Лужков был мэром Москвы 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010.