Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Госдума отменила дорогостоящую поездку парламентской делегации в Австралию

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции

Сменивший погоны на рясу священник призвал собрать крестовый поход против коррупции
Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

Киев продлил закон об особом статусе Донбасса до конца 2020 года

 МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро

МАГАТЭ утвердило для Узбекистана четыре проекта на миллион евро
Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Соревнования по серфингу ОИ-2024 предложиил провести на Таити

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США

Депутат Бундестага прокомментировал заявление о «капитуляции» ФРГ перед США
14:53   12 Декабря 2019
Россия

В Германии посчитали высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

В Германии посчитали высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

 

Министерство иностранных дел Германии сожалеет о решении России выслать двух немецких дипломатов из страны и считает его неоправданным, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

В ведомстве заявили, что этот неоправданный шаг.

«Это дает неверный сигнал и лишено оснований», — заявили в Министерстве.

В заявлении уточняется, что Германия имеет право на ответные меры в связи с высылкой немецких дипломатов из РФ.

Ранее власти ФРГ приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. МИД РФ заявил, что в качестве ответной меры два немецких дипломата будут высланы из России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #германия #дипломаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...