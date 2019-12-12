В Германии посчитали высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

Министерство иностранных дел Германии сожалеет о решении России выслать двух немецких дипломатов из страны и считает его неоправданным, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

В ведомстве заявили, что этот неоправданный шаг.

«Это дает неверный сигнал и лишено оснований», — заявили в Министерстве.

В заявлении уточняется, что Германия имеет право на ответные меры в связи с высылкой немецких дипломатов из РФ.

Ранее власти ФРГ приняли решение выслать двух российских дипломатов из страны в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. МИД РФ заявил, что в качестве ответной меры два немецких дипломата будут высланы из России.