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15:03   12 Декабря 2019
Весь мир

Военные США обратились за инструкциями в Пентагон, чтобы продолжать красть сирийскую нефть

Военные США обратились за инструкциями в Пентагон, чтобы продолжать красть сирийскую нефть

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон, чтобы получить инструкции на случай атаки со стороны России, Турции, Ирана, САР и их союзников. Как отмечает издание New York Times в ответ Пентагон дал очень «расплывчатые указания».

Кроме того, американские военные в Сирии считают, что возможные атаки со стороны российских, турецких, иранских или сирийских сил могут быть гораздо опаснее, чем угроза, исходящая от террористической организации «Исламское государство*».

Журналисты издания уверены, что в сложившейся ситуации виноват президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который занял противоречивую позицию относительно военного присутствия США в Сирийской Арабской Республике. Источники NYT утверждают, что в настоящее время американские силы «охраняют» нефтяные месторождения, но их основной целью якобы по-прежнему является борьба с ИГ*.

Ранее сообщалось, что США отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин счел этот шаг со стороны американского военного командования в Сирии политическим сигналом. Таким образом Соединенные Штаты демонстрируют, что они обеспокоены возможностью каких-либо вооруженных инцидентов с военными других стран.

Военные США обратились за инструкциями в Пентагон, чтобы продолжать красть сирийскую нефть

Эти меры, предположил Рожин, призваны оградить от каких-либо угроз тот военный контингент, который американцы в настоящее время пытаются удержать на нефтяных полях в восточном Дейр-эз-Зоре. Эксперт также напомнил о том, что основные потери американский военный контингент в САР нес и по-прежнему несет из-за столкновений с боевиками.

«Но опять же, как показывает практика, угроза для самих американцев как правило исходила от различных терактов, диверсий в ходе боевых действий против ИГ или других террористических группировок. Есть масса погибших американских военных в этом регионе. Это именно жертвы терактов», - заметил Рожин.

Следовательно, заявление о том, что силы ряда стран опаснее для военных США, нежели ИГ*, имеет лишь политическую подоплеку, уверен военный эксперт.

«Поэтому это заявление носит политический характер. Оно будет напоминанием для России и других стран о том, что у американцев войска там, что их нельзя трогать и они намерены там оставаться. Я думаю, в таком духе они будут строить информационную повестку в этом вопросе», - подытожил Рожин.

22 октября этого года в Сочи глава РФ Владимир Путин и его турецких коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Согласно его положениям, на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии были введены подразделения военной полиции России и сирийской пограничной службы. Военнослужащие способствуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулировать установленную зону безопасности.

Военные США обратились за инструкциями в Пентагон, чтобы продолжать красть сирийскую нефть

Кроме того, еще одним результатом подписания меморандума стало прекращение антитеррористической операции Турции «Источник мира», проводимой на севере Сирии против террористов ИГ* и вооруженных группировок курдов, захвативших ранее эти территории.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов, посвященных Сирии. В первой части говорилось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ*. Выяснилось, что среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

Во второй публикации сообщается о связях США и террористов в Сирии. Вашингтон отправляет в страну инструкторов для обучения боевиков, обеспечивает оружием в обмен на сирийскую нефть. ФАН поговорил со свидетелями, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ*

Третья часть материала рассказывает о деятельности россиян в Сирии, в частности, о прибытии первой группы специалистов из РФ на сирийскую авиабазу «Хмеймим» в конце сентября 2015 года. Приезд россиян, как считают сирийцы, быстро изменил ситуацию в стране. Отметим, Россия находится на сирийской территории по приглашению правительства президента Сирии Башара Асада.

*террористическая группировка, запрещена в РФ решением Верховного суда

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Автор: София Синицына
#сша #сирия #нефть

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